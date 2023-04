'PSG wil verrassen en haalt maar liefst 140 miljoen euro (!) boven om deze speler naar Parijs te halen'

Atlético Madrid lijkt dan toch van João Felix af te geraken zonder verlies te lijden. PSG is namelijk van plan om de geldbuidel boven te halen.

Atlético Madrid betaalde in 2019 130 miljoen euro aan SL Benfica voor João Felix, maar in de Spaanse hoofdstad kon de Portugees de verwachtingen nooit helemaal inlossen. De 23-jarige aanvaller doet het momenteel goed bij Chelsea FC, maar The Blues zijn niet van plan om boven de 100 miljoen euro te gaan om hem definitief binnen te halen.

Volgens Fichajes is PSG dat wél van plan. Meer zelfs: in gesprekken met zaakwaarnemer Jorge Mendes hebben de Parijzenaren aangegeven dat ze 140 miljoen euro hebben klaarliggen om Los Colchoneros te overtuigen. Met andere woorden: een transfer is in de maak. Ook Felix zelf ziet een verhuis naar Frankrijk immers zitten.