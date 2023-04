Belangrijke en dure verdediger Feyenoord neemt na interesse van Club Brugge besluit over toekomst

Het kan soms snel keren in het voetbal. De situatie van pakweg november 2022 en nu valt niet meer te vergelijken.

Club Brugge had in november nog nadrukkelijke interesse in Lutsharel Geertruida, een 22-jarige verdediger van Feyenoord.

De Rotterdammer is een rechtervleugelverdediger die ook centraal in de defensie uit de voeten kan en dit seizoen al indruk maakte bij Feyenoord.

Momenteel sukkelt hij met een hamstringblessure waardoor hij ook niet kon spelen voor Oranje in de afgelopen interlandperiode.

Maar zijn marktwaarde is ondertussen volgens Transfermarkt gestegen tot 18 miljoen euro en Feyenoord lijkt ook op weg naar de titel in Nederland.

De kloof met Ajax en PSV is liefst acht punten met nog zeven speeldagen te gaan. En dus lijkt de stap hogerop die Geertruida wilde zetten stilaan gezet bij Feyenoord zelf.

In november was Club Brugge nog actief in de Champions League, volgend seizoen is de kans groter dat Feyenoord in de CL zit in vergelijking met blauw-zwart. En nu heeft hij ook zijn contract opengebroken tot 2025.