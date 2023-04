UEFA neemt verrassend besluit voor Feyenoord-Roma: "Wilden nochtans een prachtig voetbalfeest"

Feyenoord heeft dinsdag laten weten dat de UEFA beslist heeft om geen Italiaanse fans toe te laten in De Kuip voor de wedstrijd tegen AS Roma. Dat kwam er nadat de Italiaanse autoriteiten beslisten dat de fans van de Rotterdammers niet welkom waren in Rome.

"De afgelopen periode is er veelvuldig overleg geweest met AS Roma en UEFA om de opties te bespreken voor de kwartfinales van de Europa League." "Inzet van Feyenoord en de gemeente Rotterdam was daarbij om uitsupporters aanwezig te laten zijn en er een prachtig voetbalfeest van te maken'", klinkt het in een statement. De leider in de Eredivisie kreeg echter een 'njet' van de UEFA. "Het leek daarbij geruime tijd een haalbaar scenario om in elk geval een gereduceerd aantal van 1200 uitsupporters naar de wedstrijden te laten gaan, maar uiteindelijk beslisten de Italiaanse autoriteiten anders, Feyenoord supporters zijn niet welkom in Rome. De UEFA heeft daarop vandaag laten weten dat er dan ook geen Italiaanse supporters naar Rotterdam mogen komen."





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Volg Feyenoord - Ajax live op Voetbalkrant.com vanaf 20:00 (05/04).