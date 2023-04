De Mos neemt titelkandidaten Genk, Antwerp en Union onder de loep: "De Condé die gaat blèten, daar word ik gek van"

Aad de Mos laat zich nog eens helemaal gaan. Genk, Antwerp en Union: de goede en minder goede stelt de Nederlandse ex-trainer scherp.

Over zijn kritiek op Club Brugge-speler Vanaken kon u HIER al lezen, maar De Mos gaat in Het Laatste Nieuws ook in op de titelstrijd in België. Over Antwerp bijvoorbeeld, de club waar zijn landgenoot Mark van Bommel aan het roer staat. "Van Bommel is uitermate geschikt voor het trainersvak..., als hij de dingen kan laten die hij moet laten."

"Van Bommel heeft de neiging om zich zaken aan te trekken die niets te maken hebben met trainingen leiden en wedstrijden voorbereiden", legt De Mos uit wat hij daarmee bedoelt. "Van Bommel wint tot dusver met Antwerp nagenoeg al zijn referentiematchen. Als ik Paul Gheysens was, ik zou zijn contract eerder vandaag dan morgen verlengen."

Leider Genk maakt momenteel een iets minder frisse indruk dan voordien. "Het zou zomaar kunnen dat het toetje er te veel aan wordt. En weet je waar ik dan ook gek van word? De Condé die gaat blèten omdat Heynen en Trésor niet worden opgeroepen voor België. Blijf nou rustig - hun selectie komt wel."

De Mos wijst ook op het vertrek van Onuachu. Bij Union lijken ze het vertrek van Vanzeir beter op te vangen. "Ik vraag mij af of Union niet de béste ploeg is. Hoe zij Berlijn twéé keer van de mat veegden. Dat was top. Ik ben zeker dat in de play-offs iedereen met schrik naar Union gaat."