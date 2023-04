Jawel hoor, daar is ie weer! Didier Lamkel Zé kondigt prompt terugkeer naar België aan

Zien we binnenkort in België weer de frappante beelden waar Didier Lamkel Zé waar steevast voor zorgde? Als we hem moeten geloven, neemt hij binnenkort het vliegtuig naar ons land.

Het Marokkaanse Wydad Casablanca huurt het 'enfant terrible' momenteel van KV Kortrijk. De Kameroener is het echter beu in Marokko. "Ik vertrek volgende week naar België", kondigt de aanvallend ingestelde speler aan in een interview met SNRT News.

Weinig speelminuten

"Ik wil niet blijven bij Wydad, want ik speel niet." Dat laatste klopt alvast als een bus: hij verzamelde amper 188 speelminuten in zes wedstrijden. "Ik ga vertrekken en wacht nog op de officiële beëindiging van mijn contract door de voorzitter."

Het is Lamkel Zé schijnbaar menens, want iedereen is al op de hoogte. "Ik heb mijn coach en ploegmaats al ingelicht over mijn vertrek." Of Bernd Storck op zijn terugkeer naar Kortrijk zit te wachten, is dan weer een andere vraag.