'Vanhaezebrouck en Gent moeten bang blijven afwachten voor belangrijke match tegen Union'

KAA Gent staat zaterdag voor een levensbelangrijke thuismatch tegen Union in de strijd om de top vier. Hein Vanhaezebrouck kan mogelijk nog niet rekenen op de Pool Kamil Piatkowski.

Met de komst van Union wacht KAA Gent wellicht nog de moeilijkste match van de reguliere competitie. Daarna volgen nog een uitmatch tegen KV Mechelen en een afsluitende thuismatch tegen Oostende.

Gent heeft twee punten voorsprong in het klassement op Club Brugge en als het twee speeldagen voor het einde niet uit die top vier wil vallen, dan wordt er best gewonnen tegen de tweede in de stand.

Paitkowski nog altijd out

Hein Vanhaezebrouck kon vorige week tegen Seraing niet rekenen op de Pool Kamil Piatkowski en dus stond Castro-Montes in de driemansverdediging om de naar China vertrokken Michael Ngadeu te vervangen.

En ook tegen Union zal Vanhaezebrouck waarschijnlijk niet op de Pool kunnen rekenen, dat meldt HLN. Piatkowski heeft last van zijn kuit en trainde woensdag niet mee. Ook Depoitre, Hjulsager, Nurio Fortuna, Lemajic en Marreh trainden niet mee.