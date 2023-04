Vernietigend Humo-artikel over Wouter Vandenhaute zorgt dan toch voor gevolgen

Cathérine Van Eylen, sportanker bij de VRT en de echtgenote van Wouter Vandenhaute, is uit de NV Huppeldepup gestapt. Dat raakte bekend na een publicatie in het Belgisch Staatsblad.

De crisis en ongenoegen over Wouter Vandenhaute bij voetbalclub Anderlecht bereikte in februari een kookpunt. Vandenhaute zette een stap opzij en werd niet-uitvoerend voorzitter van Anderlecht.

Maar een artikel in Humo zorgde ervoor dat de bom helemaal barste. Uit dat artikel bleek dat Vandenhaute zijn jaarlijkse salaris van zo'n 420.000 euro factureerde via de NV Huppeldepup.

Daarvan was zijn vrouw en sportanker bij de VRT, Catherine Van Eylen, ook medebestuurder. Dat lag deontologisch zeer moeilijk bij de VRT en Van Eylen is dan ook uit de NV Huppeldepup gestapt. Sinds 15 februari is ze bestuurder af.