Dan eindelijk toptransfer voor Tielemans deze zomer? Topclub opent gesprekken met entourage

Youri Tielemans beleeft een moeilijk seizoen met Leicester City. Het is geen geheim dat hij volgend seizoen voor een andere club wil spelen. Daarom verlengde hij zijn contract ook niet. Mogelijk wordt het zelfs de landskampioen.

Tielemans wil naar een club die Champions League speelt, ook dat is geen geheim. Hij wil de volgende stap in zijn carrière zetten en dat zal niet bij Leicester City kunnen gebeuren. Zijn contract loopt er ook af en hij is een vrije speler in de zomer.

Clubs mogen nu al met hem praten en dat is wat Arsenal momenteel aan het doen is, meldt Football Insider. De leider in de Premier League wil de middenvelder binnenhalen en heeft de gesprekken met zijn entourage geopend.

Na Leandro Trossard zou hij dus de tweede Duivel kunnen worden voor The Gunners. De concurrentie zou er wel moordend zijn. Maar misschien heeft hij dat nodig om zijn niveau naar een volgend plateau te krikken.