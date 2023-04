Ait El Hadj lovend voor Kompany en niet-begrijpend voor Mazzu: "Kreeg zelfs complimenten van Hoedt en Van Crombrugge"

Anouar Ait El Hadj maakte afgelopen winter een opmerkelijke overstap van Anderlecht naar Genk. De jonge aanvallende middenvelder beseft dat hij zelf deels verantwoordelijk was voor zijn mislukken bij paars-wit, maar zag ook nog een andere reden.

Onder Vincent Kompany werd hij al eens opzijgeschoven, maar dat was zijn eigen schuld. Hij kwam uit conditie aan voor de voorbereiding en dat doe je niet bij Kompany. "Nu goed, op het einde van dat seizoen sprak Kompany mij moed in. Hij zou mij weer naar de top brengen. Alleen, hij vertrok naar Burnley", vertelt hij in HBvL.

En dat vertrek zou pijnlijk worden voor de aanvallende middenvelder, want Felice Mazzu geloofde helemaal niet in hem. "Mazzu is een fijne mens. Maar het was na twee weken al duidelijk dat ik niet paste in zijn filosofie. Ik werkte nochtans keihard, kreeg zelfs lof van ervaren rotten als Van Crombrugge en Hoedt. Ook van Kompany zou ik applaus hebben gekregen, zeker weten.”

En op een gegeven moment wou hij een transfer forceren en weigerde hij te spelen voor de Futures. "Na een dag of drie, vier werd ik weer opgevist. Ik speelde voor de Futures en vond dat absoluut geen straf. Maar ik was wel blij dat Genk zich in januari meldde. Het project dat ze me voorstelden, was interessant."