Zulte Waregem wil de stunt van Sporting Charleroi bij Antwerp tegen hen gebruiken

Frederik D'Hollander ziet zijn Zulte Waregem niet kansloos tegen ploeg in vorm, Sporting Charleroi. Hij wil hun stunt op Antwerp tegen hen gebruiken.

“Er liggen echter ook wel mogelijkheden voor ons, dat hebben we ook al aangegeven. We achten ons zeker niet kansloos. Niet elke tegenstander noemt Real Madrid", is D'Hollader strijdvaardig voor het duel tegen Sporting Charleroi. "Vanochtend toonden we de spelers bijvoorbeeld beelden van Charleroi in balverlies, gisteren gaven we een analyse van hen in balbezit. Ik bekijk graag ook hoe zij een doelpunt vieren: de hele bank viert mee. De ganse ploeg straalt een winnaarsmentaliteit uit", ziet hij dat Sporting Charleroi een ploeg in vorm is.

“Ik verlang toch ook wel naar het resultaat van de uitspraak in de zaak tussen Charleroi en KV Mechelen: dat wordt ook voor ons zeer belangrijk. Als ze die match mogen herspelen, doen ze weer helemaal mee voor Play-Off 2. Ik vind het wel jammer dat er nu nog altijd geen duidelijkheid is. Het is evenwel zaak dat we op onszelf focussen”, haalt hij de controverse boven na de beslissing om de wedstrijd tussen Sporting Charleroi en KV Mechelen te herspelen.

Frederik D'Hollander weet alvast hoe hij Sporting Charleroi een loer wil draaien. "Charleroi had op Antwerp ook maar één kans maar ze wonnen wel. Dat moeten wij nu ook proberen te realiseren.”