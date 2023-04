Bijna uitsluitsel over de gestaakte wedstrijd tussen Sporting Charleroi en KV Mechelen

De gestaakte wedstrijd tussen Sporting Charleroi en KV Mechelen heeft al de gemoederen beroerd. Bijna gaan we weten of de wedstrijd nu moet opnieuw gespeeld worden of niet.

Vrijdagavond kwam het BAS bij elkaar om de zaak rond de gestaakte wedstrijd tussen Sporting Charleroi en KV Mechelen te behandelen. De aanleiding hiervan is dat KV Mechelen en het Bondsparket naar het BAS trokken omdat de Disciplinaire Raad had beslist dat de wedstrijd opnieuw moest gespeeld worden. Er zijn nog een aantal andere clubs zoals Anderlecht, Westerlo, Cercle Brugge en OH Leuven die zich bij deze zaak hebben geschaard. Dit omdat ze belanghebbende partij zijn met het zicht op de Europe Play-Offs. Het BAS zou volgende week vrijdag met een uitspraak komen. Het blijft dus nog even bang afwachten voor alle partijen.