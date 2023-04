De racistische verwijten aan het adres van Romelu Lukaku blijven al zeker niet helemaal zonder gevolgen

Romelu Lukaku was het slachtoffer van racistische uitingen in het Juventus Stadium, bij de ontmoeting tussen Juve en Inter in de Coppa Italia. Lukaku scoorde, maar werd ook met een tweede gele kaart naar de kant gestuurd.

Na het overmaken van excuses beweerde Juventus dat het alles ging doen om de zaak te onderzoeken. Dat is inmiddels blijkbaar ook al deels gebeurd. Volgens Sky Sport Italia heeft de Oude Dame twee personen geïdentificeerd die racistische gebaren maakten. Het gaat om één minderjarige en één volwassen persoon. Juventus heeft deze individuen al laten weten dat het besloten heeft om hen de toegang tot zijn stadion te verbieden. Bij de volwassene gaat het om een levenslang verbod, de minderjarige zou tien jaar lang de thuishaven van de Bianconeri niet mogen betreden.