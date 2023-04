De scheidsrechters doorgelicht: dit is de strengste scheidsrechter in 1e klasse en dit is de minst strenge

Dit seizoen zijn 16 scheidsrechters actief in de Jupiler Pro League. Zij proberen het hele seizoen de wedstrijden in goede banen te leiden. Regelmatig horen daar kaarten bij.

Nicolas Laforge deelde per wedstrijd 5 kaarten uit. Daarmee is hij de strengste scheidsrechter in 1e klasse. Hij wordt gevolgd door Bram Van Driessche (4,9) en Kevin Van Damme (4,7).

Onderaan vind je Alexandre Boucaut. Hij geeft dit seizoen 3 kaarten per wedstrijd. Arthur Denil (3,5) en Wim Smet (3,6) staan net boven hem.

Opvallend is dat Boucaut dit seizoen op 15 wedstrijden nog geen enkele keer rechtstreeks rood gaf. Wel gaf hij iemand al 2 keer geel. Jonathan Lardot gaf dan weer de meeste rechtstreekse rode kaarten. Dat zijn er 8 op 19 wedstrijden.

