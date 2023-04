Europese tegenstanders waarschuwen Gent en Union met goede prestatie in eigen land

Volgende week worden de kwartfinales van de Europese competities afgewerkt. Daarin zitten ook drie Belgische clubs nog.

Union-Leverkusen

Union zit als enige Belgische club nog in de Europa League. De vice-landskampioen treft in de kwartfinale het Duitse Bayer Leverkusen. Datzelfde Leverkusen zat ook in de Champions League-groep van Club Brugge eerder dit seizoen maar ondertussen heeft Leverkusen en gedaanteandering ondergaan.

Met de overname van Xabi Alonso als trainer is Bayer Leverkusen on fire in de Duitse Bundesliga. Met een reeks van 13/15 ontvingen ze Eintracht Frankfurt met als inzet de 6e plek. Amine Adli en Moussa Diaby zorgden voor een 2-0 voorsprong bij de rust voor Leverkusen. In de tweede helft bracht Sow de spanning terug maar Azmoun legde in de blessuretijd de 3-1 eindstand vast. Union is dus meteen gewaarschuwd, Leverkusen is dé ploeg in vorm in Duitsland.

Gent-West Ham

KAA Gent trekt donderdag naar Londen om het tegen West Ham United op te nemen in de kwartfinale van de Conference League. The Hammers kennen een lastig seizoen in de Premier League en strijden tegen degradatie maar konden zaterdagnamiddag de lastige verplaatsing naar Fulham wel met 0-1 winnen. Komt West Ham, net voor de wedstrijd tegen Gent, op dreef?

Anderlecht speelt in diezelfde Conference League tegen het Nederlandse AZ. Zij moeten zaterdagavond nog spelen tegen Sparta Rotterdam.