Speelt Antwerp sterkhouder kwijt aan buitenlandse topclub? Dit heeft hij er zelf over te zeggen

Bij Royal Antwerp FC is hij een van de absolute sterkhouders. En dus is de vraag hoelang hij nog kan blijven.

Jean Butez zit dit seizoen al aan liefst 17(!) clean sheets en is daarmee een van de absolute sterkhouders bij Royal Antwerp FC.

De kans dat hij deze zomer eindelijk een stap hogerop zet? Die mag realistisch genoemd worden, zo klinkt het.

Met AS Monaco zou er al een ploeg nadrukkelijke interesse aan het tonen zijn in de doelman van Royal Antwerp FC.

"Die interesse? Ik weet niet of de geruchten kloppen. Ik heb in ieder geval nog niet rond de tafel gezeten", is Butez duidelijk.

Monaco

"Het is natuurlijk een grote ploeg, een grootmacht in Frankrijk. Over enkele weken zien we wel." Butez wil het liefst van al afscheid nemen met een prijs bij Antwerp.

"Ik hoop het kampioenenbal ooit mee te maken. En waarom niet met Antwerp. In een bomvolle Bosuil, het zou het mooiste zijn wat me kan overkomen."