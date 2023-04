Zelfs tegen Seraing werd het duidelijk: Club Brugge heeft één man duidelijk gemist de voorbije weken

Club Brugge bezegelde het lot van Seraing vrijdagavond door in het eigen Jan Breydelstadion met 2-0 moeizaam te winnen.

Daardoor blijft Club Brugge in de race voor de top 4, samen met KAA Gent. Een spannende race want één misstap kan fataal zijn en ervoor zorgen dat een van beide clubs richting play off 2 moet, oftewel de Europe Play Offs.

Noa Lang was de voorbije weken de man in vorm bij Club, getuige daarvan was zijn prestatie tegen KV Mechelen met twee doelpunten. Ook tegen Seraing kwam het meeste gevaar tijdens de wedstrijd van de Nederlandse dribbelkont maar zijn afwerking was telkens niet genoeg om Dietsch te verschalken. Ook in het centrum kon Jutgla de ban lange tijd niet breken.

Bij een 1-0 stand haalde Rik De Mil in de 85e minuut Lang naar de kant voor Andreas Skov Olsen. De Deen was in totaal bijna drie maanden geblesseerd met een heupblessure en lijkt nu helmaal terug te zijn.

Skov Olsen etaleerde in die paar minuten die hijj kreeg bij zijn comeback meteen dat hij er opnieuw staat én dit Club Brugge meteen kan bieden wat het nodig heeft: Snedigheid, een goede 1 tegen 1 en efficiëntie. De Deen stond nog maar enkele minuten op het veld en hij had al een pegel op de paal gemikt. In de blessuretijd gaf hij bovendien de assist voor de 2-0 van Nusa. Kan Skov Olsen Blauw-Zwart de laatste push geven richting top 4?

