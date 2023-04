Degryse heeft héél scherpe mening over veelbesproken zaak: "Hemeltergend en slechte reclame voor Belgisch voetbal"

De gestaakte wedstrijd tussen Sporting Charleroi en KV Mechelen heeft al de gemoederen beroerd. Woensdag weten we (normaal gezien) definitief meer. Marc Degryse heeft een duidelijke mening.

Vrijdagavond kwam het BAS bij elkaar om de zaak rond de gestaakte wedstrijd tussen Sporting Charleroi en KV Mechelen te behandelen.

Woensdag zal er een beslissing genomen worden normaliter door het BAS, op woensdag 12 april. Als de match wordt herspeeld, dan zal dat op 19 april zijn.

© photonews

De match werd in november stopgezet bij een 1-0 stand voor Charleroi door onlusten van de supporters van de Carolo's.

Normaliter had iedereen een 0-5 voor Mechelen verwacht, maar er zouden procedurefouten gemaakt zijn. En dus wordt de match mogelijk herspeeld. Ook Anderlecht, Westerlo, Cercle Brugge en OH Leuven stelden zich burgerlijke partij - zij willen ook play-off 2 spelen.

Slechte reclame

Marc Degryse is zeer duidelijk in Het Laatste Nieuws over de zaak: "Charleroi moet nog tegen Standard en Genk, dus veel zal voor hen afhangen van de match tegen Mechelen. Ik zou het onrechtvaardig vinden als ze die kans krijgen op basis van een procedurefout."

"Nog los van het feit dat de beslissing zo laat wordt genomen, want dat is gewoon hemeltergend, zou het herspelen van die wedstrijd bijzonder slechte reclame voor het Belgisch voetbal zijn."