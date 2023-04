Boeckx klapt uit de biecht: "Anderlecht heeft dé perfecte vervanger in huis als Verbruggen vertrekt"

De kans lijkt steeds kleiner dat Bart Verbruggen volgend seizoen nog onder de lat staat bij RSC Anderlecht. Franck Boeckx ziet de Nederlander liever nog even rijpen in Brussel, maar paars-wit moet de transfermarkt niet op als hij wél zou vertrekken.

“RSC Anderlecht heeft de perfecte vervanger in de rangen als Bart Verbruggen zou vertrekken”, aldus Franck Boeckx in Het Laatste Nieuws. “Hendrik Van Crombrugge is er ook nog, hé. En hij heeft genoeg bewezen.”

Maar ook als Verbruggen blijft en Van Crombrugge vertrekt is er geen vuiltje aan de lucht. “Dan heeft paars-wit met Colin Coosemans dé perfecte nummer twee in huis. Hij wil niet nog een seizoen als derde viool spelen.”