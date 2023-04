Noa Lang komt met klare taal over niet-selectie door Ronald Koeman bij Oranje

Noa Lang bleef tijdens de interlandbreak in de maand maart gewoon bij Club Brugge. Bondscoach Ronald Koeman selecteerde hem niet voor Oranje.

Het was toch wel een kleine verrassing te noemen dat Noa Lang niet geselecteerd werd voor de nationale ploeg van Nederland. De speler van Club Brugge had het er ook duidelijk moeilijk mee dat hij gepasseerd werd.

“Ik was het er niet mee eens. Maar wat moet ik doen? Gaan lopen stampvoeten? Het is een leermoment, al heb ik er geen spijt van! Ik moet nu mijn voeten laten spreken”, is hij duidelijk in een interview met de Nederlandse krant De Telegraaf.

Lang is overtuigd dat hij zelf goed bezig is en heeft dan ook klare taal voor bondscoach Ronald Koeman richting een selectie volgend jaar. “Uiteindelijk ben ik wel een speler die met zijn flitsen kan bijdragen aan een eventueel Europees kampioenschap van Nederland, omdat ik met mijn acties het verschil kan maken!”, is Lang heel erg duidelijk.