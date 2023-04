Patrick Goots windt er geen doekjes om bij Antwerp: "Hij verdient het niet om te starten"

Royal Antwerp FC had het niet onder de markt tegen Cercle Brugge. De mannen van Mark van Bommel wonnen wel dankzij een late strafschop met 2-1.

Royal Antwerp FC pakte afgelopen weekend tegen Cercle Brugge de drie punten, maar daar is voor Patrick Goots ook het meeste mee gezegd. De jongens uit de voorhoede van The Great Old zijn volgens de analist niet bepaald in hun beste doen.

En Goots noemt meteen ook namen. “Muja toonde veel goede wil, maar stond erg vaak in buitenspelpositie. Stengs liet alweer zien dat hij enorm goed kan voetballen, maar zijn efficiëntie in de zestien moet omhoog. De terugkeer van Janssen was sterk, al kon ook hij niet scoren uit enkele doelrijpe kansen”, klinkt het bij Gazet van Antwerpen.

Voor Goots is er alvast één iemand die zeker uit het basiselftal moet verdwijnen. “Van Balikwisha verwacht ik echt wel meer, zeker gezien zijn prijskaartje. Hij speelde een zwakke match, niet voor het eerst de voorbije weken. Zijn vervanger Kerk viel sterk en gretig in en hij verdient het nu meer om te starten dan Balikwisha.”