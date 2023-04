Sowieso naar de Premier League, maar waarom Kompany wél twijfelt om Burnley te verlaten om die ene uitdaging aan te gaan

Vincent Kompany coacht volgend seizoen in de Premier League. Dat is inmiddels een zekerheid na de promotie van Burnley FC. Of staat het Belgische voetbalicoon toch elders aan het roer?

Tottenham Hotspur heeft Vincent Kompany op de kandidatenlijst staan om manager te worden in Londen. Het gerucht leek een tiental dagen geleden nog uit de lucht gegrepen, maar inmiddels is er wél eensgezindheid in de Engelse media.

Een tiental dagen geleden waren ook wij er zeker van dat Kompany mee zou promoveren met Burnley FC, maar daar steekt ondergetekende zijn hand niet langer voor in het vuur. Ook Kompany beseft immers dat er zich met The Spurs een ongekende kans voordoet.

The Clarets staan immers voor een loodzware opdracht. Nathan Tella en Ian Maatsen - toch dé sterkhouders dit seizoen - zien hun uitleenbeurt aflopen en kiezen hoogstwaarschijnlijk eieren voor hun geld. En Burnley heeft niét de financiële middelen om een nieuw team te bouwen.

Met andere woorden: Turf Moor staat voor een seizoen degradatievoetbal. En Kompany kennende gaat hij zelf op kritieke momenten de bus niet zetten en zijn visie verloochenen. En dat kan na verloop van tijd wél tegen hem werken.

Lege prijzenkast vullen?

En wat met de interesse van Tottenham? Daar kan Kompany zijn voetbal en visie verder uitbouwen. In het Tottenham Hotspur Stadium wordt dan wel verwacht dat de withemden bovenaan meedraaien, maar de trofeeënkast is… leeg.

Kompany kan zich dus nog meer in de kijker managen door The Spurs naar een prijs te loodsen. En in het andere geval is er helemaal niets verloren. En dan is de volgende stap wellicht ook al gekend?