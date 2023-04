Grote zorgen bij Genk: mogelijk vier belangrijke spelers ontbreken tegen Anderlecht

De voorbereiding op de belangrijke match tegen Anderlecht verloopt niet van een leien dakje voor Wouter Vrancken. De Genkies willen de leiderspositie niet meer afstaan voor het begin van de play-offs, maar kampen met grote personeelsproblemen.

Wouter Vrancken zag Carlos Cuesta zich dit weekend blesseren tegen Standard en de Colombiaan zijn enkel zal niet voldoende hersteld zijn om zondag te spelen. Zijn vervanger wordt wellicht Mujaid Sadick.

Maar de trainer van Genk heeft ook offensieve zorgen, want ook Yira Sor, die tegen de Rouches nog de zieke Samatta verving, is twijfelachtig. Net als Daniel Munoz trouwens. En kapitein Bryan Heynen is dan ook nog eens geelgeschorst.

Samatta stond na zijn ziekte vandaag wel op het trainingsveld en komt in aanmerking voor zondag.