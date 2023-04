"Intelligent, beleefd, sociaal en met voetbalkwaliteiten": van deze jongeling uit Jupiler Pro League gaan we nog horen

Bij OH Leuven kiezen ze in het seizoenseinde toch wel wat voor de jeugd. Richie Sagrado en Nathaniël Opoku kregen een basisplaats tegen Mechelen, Franck Idumbo mocht onder meer invallen.

Over linksachter Richie Sagrado hadden we het HIER al eens uitvoeriger, maar ook Nathaniël Opoku mag wel eens de spotlights op zich zien schijnen. De centrale aanvaller kwam eind januari van de beloften van Leicester City voor vijf maanden naar België, maar maakt ondertussen indruk. © photonews Tegen KV Mechelen verzilverde hij zijn tweede basisplaats met een eerste doelpunt én een eerste assist, waardoor hij nu ook in de statistiekenboekjes staat. Studies in USA Hij leert duidelijk snel en toonde zich een heel andere Opoku dan twee weken eerder tegen Charleroi. Dat zag ook Marc Brys. De Ghanees deed studies in de Verenigde Staten en combineerde dat met voetballen bij Syracuse, daarna trok hij naar Europa. Nathaniël heeft veel mee om te slagen in de voetbalwereld

"Nathaniël werd halverwege de tweede ronde gedropt bij ons, maar hij heeft veel mee om te slagen in de voetbalwereld", aldus Marc Brys.

"Hij is intelligent, beleefd en sociaal, hij kent zijn wereld en is goed opgeleid. Samen met zijn voetbalkwaliteiten levert dat op in een groep die goed draait en waar veel beweging wordt gegenereerd."