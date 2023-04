Marc Brys trots op basisdebutant: "Geweldige optie voor de toekomst"

OH Leuven boekte een knappe zege tegen KV Mechelen. Met dank ook aan enkele youngsters die mooie dingen lieten zien.

Bij OH Leuven kreeg Richie Sagrado een eerste basisplaats, nadat hij eerder al eens drie minuten mocht opdraven tegen Charleroi.

De 19-jarige rechtervleugelverdediger speelde voor de gelegenheid op de linksachter in de plaats van Hamza Mendyl.

© photonews

"Dat hij mocht starten? Dat heeft hij zelf afgedwongen", aldus Marc Brys op zijn persconferentie na de wedstrijd.

Manifesteren

"Hamza Mendyl leed ook wat door de ramadan, dus het was een keuze die we konden maken", was Bryse duidelijk.

"Richie manifesteerde zich op training en speelt veel volwassener. Hij is een geweldige optie voor de toekomst en richting volgend seizoen om titularis te kunnen worden."