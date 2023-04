Verbruggen in wel heel merkwaardige situatie met ploegmaat en heeft er wat over te zeggen

Anderlecht heeft met Bart Verbruggen een toptalent, dat staat vast. Die heeft intussen tijdens zijn periode bij paars-wit al vier verschillende keeperstrainers gehad. En de vijfde is op komst.

Maar nummer vier is momenteel... Hendrik Van Crombrugge. Die werd eerder nog uit de ploeg gezet ten voordele van Verbruggen. Maar in afwachting tot de nieuwe keeperstrainer er is, neemt Van Crombrugge - voormalig kapitein van de ploeg - die rol op zich.

Verbruggen had er ook wel iets over te zeggen. "Ik wil hem complimenteren omdat hij die rol op zich heeft genomen. Zijn professionalisme en de uren die hij erin steekt... Hij doet het fantastisch", aldus de Nederlandse doelman.

En het werkt, want Verbruggen zit nu al aan vijf clean sheets in zijn laatste vijf matchen. “Ik wil ook even zeggen dat het niet allemaal mijn verdienste is. Als ik in de jongste maand vijf clean sheets had, dan is dat ook de verdienste van de ploeg.”