Trainer van AZ duidelijk over Anderlecht: "Een groot understatement"

In de Conference League spelen RSC Anderlecht en AZ Alkmaar vanavond hun eerste duel van de kwartfinale.

AZ is vanavond op bezoek in het Lotto Park. Trainer Pascal Jansen is op zijn hoede, want voor hem is Anderlecht nog altijd die topclub van weleer als je de prijzenkast van paarswit bekijkt.

“Ondanks de mindere jaren is en blijft Anderlecht nog steeds een topclub”, zegt Jansen aan De Telegraaf. “Ik heb onlangs gehoord dat ze in Nederland in de top 6 zouden kunnen meedraaien. Volgens mij is dat een groot understatement.”

Jansen zag ook dat de komst van de nieuwe trainer Brian Riemer voor heel wat veranderingen gezorgd heeft bij RSC Anderlecht. Hij vergelijkt Anderlecht met een ploeg uit de Eredivisie waar een landgenoot van Riemer trainer is.

“Qua spelopvatting zijn er veel overeenkomsten met Utrecht. Zij hebben met Michael Silberbauer ook een Deense coach, dus misschien heeft dat er iets mee te maken”, besluit Jansen.