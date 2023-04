'Tweede topclub mengt zich in de debatten voor speler Club Brugge'

De interesse in hem is groot. En dus is een transfer niet langer uit te sluiten. Een nieuwe club komt nu op de proppen.

De interesse uit Italië blijft ontzettend groot voor Tajon Buchanan van Club Brugge, zoveel is ook na dit weekend duidelijk. Hij wordt in de Italiaanse media nog steeds genoemd als de grote favoriet om als vervanger van Denzel Dumfries bij Inter volgende zomer. Zelf liet de Canadees weten dat hij klaar is voor een volgende stap - de Jupiler Pro League ziet hij als een tussenstap. Hij wil de volgende stap zetten, liefst naar een topcompetitie. En dus komt de Serie A als absolute topcompetitie wel naar voren voor de speler die ondertussen 12 miljoen euro waard is volgens Transfermarkt. Italiaanse concurrentie Internazionale wil tien miljoen euro neerleggen, maar er zijn nu Italiaanse kapers op de kust. En dat heeft zijn gevolgen. Zo zou SS Lazio ook interesse tonen, weet Ekrem Konur te melden. Dat kan ervoor zorgen dat er een opbodoorlog kan ontstaan.