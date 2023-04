Amuzu bezorgt AZ-verdediger nachtmerries: zelfs zijn coach ziet hem tekortschieten

't Was nog eens zo'n avondje voor Francis Amuzu. Anderlecht speelde heel veel op de tegenaanval en dan kan je de snelheid van Ciske wel gebruiken. Vraag maar aan Sam Beukema, die achteraf zijn trainer over zich kreeg.

Beukema besefte zelf ook dat hij in de fout ging bij de 2-0. Amuzu snelde hem voorbij en bood Ashimeru een doelpunt aan. "We wilden hoog pressen en stonden niet goed. Dan moet je als een gek terug sprinten. Daarna schiet die jongen de bal helaas goed in", zuchtte de centrale verdediger.

"Op zo'n moment moeten we sneller compact staan. Ik had daar ook meer kunnen doen. Die voorzet moet ik er eigenlijk uit halen. Ik had 'm nog beter kunnen blokken, al gaan daarvoor ook al een aantal dingen mis."

Pascal Jansen, trainer van AZ, was achteraf niet blij met de verdedigende prestatie van zijn ploeg. Beukema in het bijzonder kreeg nog een veeg uit de pan. "Dat had niet gehoeven. Bij 1-0 is de schade nog beperkt. Sam deed het niet goed. Hij had al veel vroeger moeten ingrijpen door hem op het middenveld naar de kant te duwen. Nu versnelt die jongen nog en doet het daarna heel goed."