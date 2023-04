Bondscoach Domenico Tedesco helder over de toekomst van gepasseerde Axel Witsel bij de Rode Duivels

Axel Witsel kreeg geen plaats in de eerste selectie van Domenico Tedesco. Maar het verhaal van de ervaren middenvelder is nog niet afgelopen, stelt de bondscoach.

Domenico Tedesco koos tegen Zweden onder meer voor De Bruyne en Onana op het middenveld, tegen Duitsland begonnen Mangala en Onana op het middenveld.

Zij overtuigden met dynamisch voetbal en het einde van Witsel bij de Rode Duivels stond al in de sterren geschreven. Maar volgens bondscoach Domenico Tedesco krijgt Witsel in de toekomst nog zijn kans.

Concurrentie is groot

"Het waren nog maar twee wedstrijden. Helaas kunnen we geen tien verdedigende middenvelders oproepen. In het buitenland, en ook in België, spelen er momenteel heel veel goede middenvelders", zei Tedesco bij de RTBF.

"Axel zijn verhaal bij de nationale ploeg is zeker nog niet voorbij. Er zijn spelers opgeroepen die niet altijd spelen en dat kan de volgende keer anders zijn. De concurrentie is groot op deze positie", zei Tedesco nog.