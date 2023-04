Club Brugge verstopt interesse in Deila niet, coach van Standard reageert op mogelijke overstap

Club Brugge heeft één naam hoog op zijn verlanglijstje staan voor de positie van hoofdtrainer, die van Ronny Deila. De coach van Standard heeft CEO Vincent Mannaert gechameerd met wat hij dit seizoen deed.

Het belangrijkste: de kleedkamer van Standard opgekuist en iedereen met de neuzen in dezelfde richting gekregen. Dat is wat ook bij Club moet gebeuren en Mannaert zou volgens signalen vanuit Brugge dan ook voluit aan Deila denken.

Die werd al verschillende keren geconfronteerd met de interesse, maar ontkende dat er al contact is geweest. Toch zegt hij niet op voorhand 'nee', al heeft hij nog een contract voor twee seizoenen.

“Of de geruchten rond Club Brugge me dan storen? Nee, helemaal niet. Het is een gevolg van het goede werk waar we hier mee bezig zijn. Als er zich toch een kans voordoet, dan zal het iets very very good moeten zijn om me hier weg te lokken. Standard is een geweldige club en ik zie hier nog vele mooie uitdagingen."