Geraerts ziet - naast Boniface - nog een verrassende grote uitblinker: "Speelt topseizoen"

Union SG heeft na de 1-1 in Leverkusen een goeie uitgangspositie voor de terugmatch van volgende week. Alles ligt nog open. Karel Geraerts was uiteraard een tevreden man en zag jongens boven zichzelf uitstijgen.

Het was een collectief goeie prestatie, maar er waren ook spelers die nog net iets meer in de picture stonden. Boniface uiteraard, maar ook Ismaël Kandouss, die meestal die eer moet laten aan collega-verdediger Christian Burgess.

"Ismaël speelt een topseizoen. Hij speelt al maanden op een heel hoog niveau en heeft enorme stappen vooruitgezet", aldus Geraerts. "Vaak wordt zijn positie (rechts in de driemansverdediging) onderschat, van daaruit beginnen heel wat aanvallen en kan je een tegenstander in de problemen brengen."

Maar ook het middenveld met Lynen, Teuma en Lazare was weer top. "De kunst in voetbal is om bepaalde connecties te vinden met elkaar en niet dezelfde types te hebben. Die hadden we vandaag op het veld. Het is jammer dat Senne niet verder kon, dat was een noodzakelijke wissel."