Maandenlang titelfavoriet nummer één, maar plots stokt de machine: krijgt Racing Genk de trein nog op de rails?

Is Racing Genk nog wel titelkandidaat nummer één? De cijfers van de leider worden week na week slechter.

Racing Genk begon als een razende aan de competitie met 62 op 72. Maar de laatste weken liep het heel wat minder met slechts 9 op 24. De voorsprong van Genk in het klassement is dan ook flink geslonken.

Union volgt momenteel slechts op twee punten, Antwerp op vijf punten. Met de halvering van de punten in de play offs wordt het dus nog een open titelstrijd met drie ploegen.

Tegen Standard voetbalde Genk wel goed en kreeg het ook kansen, maar die afmaken lijkt de laatste weken ook moeilijker met slechts vier goals in vier matchen. De vertrokken topschutter Paul Onuachu lijkt toch stevig gemist te worden.

Vertrouwen opdoen

Nieuwkomer Arokodare is nog altijd out met een knieblessure, maar Luca Oyen is wel terug na een kruisbandblessure. Maar als Genk met nog wat vertrouwen de titelstrijd wil intrekken, zal het toch dringend nog wat wedstrijden na elkaar moeten winnen.

Maar met een thuiswedstrijd tegen Anderlecht en een uitwedstrijd tegen Charleroi, die allebei nog strijden voor een plek in de top acht, zal dat niet makkelijk zijn. Aan Wouter Vrancken om de nervositeit bij zijn team weg te werken en de topvorm van de eerste maanden terug te vinden.