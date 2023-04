Proficiat supporters Anderlecht en Gent: deze waren fantastisch

Anderlecht en AA Gent in de kwartfinales van een Europese beker, dat gebeurt nu ook niet elk seizoen en dan mag het ietsje meer zijn. De fans van beide clubs pakten dan ook groots uit.

In Anderlecht zat de sfeer heel goed. Het was de ambiance van de oude Europese avonden die door het Lotto Park galmde. Voor de match had Mauves Army dan ook al de toon gezet met een tribunegrote tifo.

En ook in Gent rolde een fantastische tifo naar beneden, verwijzend naar de glorieuze geschiedenis van de Stroppenstad. "Fighting spirit since the Middle Ages", stond er te lezen. Mooi jongens!