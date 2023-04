Wil Samir Nasri makelaar worden van Vincent Kompany?

Ze waren ploeggenoten bij Manchester City en Anderlecht. Wie weet volgt er nu een nieuwe carrière samen na het actieve voetbal.

Samir Nasri heeft nog heel veel contact met zijn voormalige ploeggenoot. "Ik ben erg blij met wat hij nu presteert bij Burnley. Ik heb hem vaak aan de lijn en hij levert er geweldig werk", klinkt het bij Zack en Roue Libre.

Hij raadt Kompany ook aan bij andere clubs. "Ik adviseerde Lyon in de zomer om voor hem te gaan. Ik sprak met Bruno Cheyrou. Er was toen twijfel over Peter Bosz, maar ze gingen verder met hem. Ik had nochtans geadviseerd om voor Kompany te gaan", geeft Nasri aan.