Benito Raman haalt uit naar een deel van de supporters van Anderlecht

De spits van Sporting Anderlecht heeft een goede band met de meeste van de supporters van Anderlecht. Hij haalt uit naar enkelingen die de grens overschrijden.

Benito Raman heeft dit seizoen slechts vijf keer gescoord, maar Brian Riemer weet dat hij altijd op zijn aanvaller kan rekenen als dat nodig is.

Gewaardeerd door sommigen, bekritiseerd door anderen, weet de voormalige KAA Gent-speler dat hij niet voor iedereen goed kan doen. In een interview met Le Soir kwam hij terug op zijn relatie met de supporters.

Raman praat graag met de supporters en voelt zich ook één met hen. Al krijgt hij ook dikwijls kritiek "Ik heb ermee leren leven... zolang het maar redelijk is", zei hij, eraan toevoegend dat het op sociale media anders is. "Sommige fans denken dat ze zich alles kunnen veroorloven omdat we voetballers zijn", voegde Raman eraan toe, die eraan herinnert dat spelers ook en "vooral mensen" zijn. "Ik heb de afgelopen jaren berichten gekregen die pijn doen".