Overdrijft hij soms? Anderlecht-youngster doet ons denken aan topper uit het verleden en heeft grote toekomst voor zich

Bij Anderlecht keken we de voorbije weken soms met grote ogen naar Moussa N'Diaye. Na de match tegen AZ ontstond er in de perszaal van Anderlecht een discussie, want niet alle collega's waren het met ons eens. Een geweldig wapen of een risico?

De rushes van N'Diaye waren niet op twee handen te tellen tegen AZ. Dat is ook één van de opdrachten die hij meekrijgt van Brian Riemer om een overtal te creëren op het middenveld. Maar overdrijft hij? Want dat was de teneur die we donderdagavond meekregen van andere journalisten.

Voor ons heeft N'Diaye een hoog Celestine Babayaro-gehalte. Voor diegenen onder ons die de Nigeriaan niet meer kennen: hij speelde van 1994 tot 1997 voor Anderlecht en maakte er op 16-jarige leeftijd zijn debuut, in de Champions League zelfs. Chelsea betaalde toen 2,5 miljoen voor hem, een recordbedrag in die tijd voor een tiener.

Ook hij stond bekend om zijn offensieve speelstijl als linksachter en zijn spectaculaire interventies en dribbels. Het zit ook in N'Diaye, die twee jaar opleiding kreeg bij de gerenommeerde voetbalschool van Barcelona.

Bewijzen

N'Diaye verloor eerder dit seizoen zijn plaats aan Sardella en zou nu te veel zijn best willen doen om zich te bewijzen. Maar is dat ook zo? Wegen de voordelen niet op tegen de nadelen? Ok, hij hief tegen AZ één keer dom de buitenspelval op, maar da's ook leren.

Voor de rest zagen wij hem na een actie altijd zijn plaats innemen of terugrennen om de tegenaanval eruit te halen, wat hij ook deed. Dat de 20-jarige nog fouten zal maken, is zeker. Maar Riemer beseft ook dat hij een ruwe diamant in handen heeft: "Hij heeft zoveel potentieel...", zei hij na de match in Eupen.

Jan Vertonghen zal het er wel inslijten dat een linksachter 70 procent moet denken aan verdedigen en 30 procent aan aanvallen. In bepaalde matchen mag die verhouding anders liggen, maar niet volgende week in Alkmaar...