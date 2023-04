Veel topclubs azen op sterkhouder, jackpot op komst: "50 of 100 miljoen euro"

Dat hij deze zomer zal vertrekken? Dat staat bijna boven alle verdenking. Maar hoeveel geld er mee gemoeid zal zijn?

Victor Boniface is zowel in de Europa League als in de Jupiler Pro League uitgegroeid tot een echte sterkhouder voor Union SG.

En dus zijn de geïnteresseerde clubs niet op een hand te tellen. Met AC Milan, Napoli, Frankfurt, Union Berlin en Lazio zijn daar ook toppers en subtoppers bij.

Victor Boniface

De spits zelf zou Engeland of Spanje verkiezen - daar is het voorlopig nog iets stiller als het gaat over concrete interesse.

Maar alles is mogelijk. Vijftien of twintig miljoen euro? Dat lijkt voor een spits van zijn kaliber zeker geen overdreven bedrag.

Jackpot

CEO Philippe Bormans is duidelijk in Het Nieuwsblad: "We gaan ervan uit dat het voor een transferrecord zal zijn dat hij bij ons vertrekt deze zomer."

"Of dat dan voor 50 of 100 miljoen euro is, dat zal van de geïnteresseerden afhangen." Maar de jackpot wordt in ieder geval geroken.