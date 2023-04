Benito Raman doet belofte en zal uitpakken als Anderlecht AZ uitschakelt in Conference League

Volgende week speelt Anderlecht de terugmatch in de kwartfinale van de Conference League op bezoek bij het Nederlandse AZ Alkmaar.

RSC Anderlecht heeft een bonus van twee doelpunten overgehouden aan de eerste wedstrijd in de kwartfinale van de Conference League tegen het Nederlandse AZ.

Het zou een knappe beloning zijn voor de troepen van Brian Riemer om na een bijzonder moeilijk seizoen door te stoten naar een Europese halve finale.

Ook bij Benito Raman leeft het enorm om dit hoogtepunt in de geschiedenis van de club mee te maken. Hij wil de supporters dan ook een stevige belofte doen als Anderlecht er in slaagt AZ uit te schaken.

Hij trekt het allemaal niet aan wat er van zijn gedrag gezegd wordt. “We zijn toch ook normale mensen? Maar als we AZ uitschakelen, ga ik wel zoals Van der Poel dansen op een tafel in een discotheek, hoor”, doet hij een belofte in De Zondag.