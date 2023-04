Gaat Vincent Mannaert weg bij Club Brugge?: "Het is sowieso nu mijn laatste kans"

Is het einde van Vincent Mannaert bij Club Brugge nabij? Hij heeft door zijn veelvuldig alcoholgebruik zijn laatste kans gekregen.

Eerder kwam Het Laatste Nieuws al met de melding dat sportief manager Vincent Mannaert en voorzitter Bart Verhaeghe niet meer op dezelfde lijn zitten. Het alcoholmisbruik van Mannaert zit daarvoor iets tussen. Dit seizoen waren er ook 2 incidenten in de kleedkamer, waarbij Mannaert in dronken toestand zijn zegje deed. Verhaeghe sprak hem daar later over aan.

Het Nieuwsblad meldde nu dat er mogelijk een einde komt aan het verhaal van Mannaert bij Club Brugge. Al zegt hij zelf dat de kans "groot" is dat hij nog zal verder doen en dat hij er in september nog zal zijn, maar een vertrek behoort wel tot de mogelijkheden.

Mannaert kreeg zijn laatste kans. "Ofwel neem ik die beslissing zelf, maar dat hoop ik niet te moeten doen", zei Mannaert aan Het Nieuwsblad. "Ofwel zijn ze niet meer tevreden over mij en zal het boven mijn hoofd worden beslist. Komt er een dag dat er geoordeeld wordt dat ik moet stoppen, zal ik dat aanvaarden en dankbaar zijn dat ik het zolang heb mogen doen."

Of het tot een exit komt, is maar de vraag. Een vervanger voor Mannaert vinden, is niet evident. Bovendien is hij bestuurder van Grizzly Sports NV, dat 71,89 procent van de aandelen van Club bezit. Dat hij geld in de club heeft zitten, bemoeilijkt een vertrek extra.