KV Mechelen heeft heel concrete transfertargets: "Hen willen we naar hier halen"

KV Mechelen staat voor een belangrijke zomermercato, nadat het tijdens de maand januari bijzonder windstil was op het vlak van transfers.

Tim Matthijs staat deze zomer voor zijn eerste grote transferperiode en weet heel goed wat KV Mechelen nodig heeft, al moet het budget heel goed afgewogen worden. Toch weet hij perfect welke spelers hij wil halen.

“Deze groep kan sowieso enkele klootzakjes gebruiken. Soms moet er gewoon eens neus aan neus gestaan worden, soms moet er eens een discussie zijn”, vertelt hij aan Gazet van Antwerpen. Budgetgewijs moet het ook allemaal kloppen.

“Het is niet zo dat ons spelersbudget zo veel verhoogd is. Bovendien zijn hier ook enkele spelers met mooie contracten. Misschien moeten we afscheid nemen van bepaalde jongens om ruimte te maken? Die evenwichtsoefening zal er bij KV Mechelen altijd zijn.”

Het profiel van de transfertargets is bijzonder duidelijk. “We willen spelers die meteen klaar zijn, die de competitie al kennen. Wij gaan geen spelers uit Zuid-Amerika halen - die hebben doorgaans meer aanpassingstijd nodig - maar eerder uit de buurlanden. En natuurlijk blijft de eigen competitie een interessante vijver om in te vissen.”