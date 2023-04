Marc Degryse trekt al zijn conclusies over Anderlecht in de competitie: "Daar doe je het toch niet voor"

Anderlecht ging met 5-2 op het veld van KRC Genk de boot in. Marc Degryse heeft genoeg gezien en heeft zijn conclusies getrokken. Het seizoen van Anderlecht is niet geslaagd.

Het was een pijnlijke nederlaag voor Anderlecht. Genk was baas en nam vooral na de rust afstand. Ze wonnen uiteindelijk verdiend met 5-2.

Zo staat Anderlecht nog een stap verderweg van play-off 2. Het staat 10e en op een punt van Charleroi en Cercle Brugge. Anderlecht moet op de slotspeeldag thuis tegen KV Mechelen spelen, terwijl Charleroi Genk op bezoek krijgt en Cercle naar Zulte-Waregem moet.

De kans dat Anderlecht alsnog play-off 2 haalt, is er nog altijd, maar voor Marc Degryse is dat niet genoeg. "8e, 9e of 10e: je kan dan toch niet zeggen dat hun seizoen geslaagd is. Voor mij is de competitie voor hen al voorbij", was hij scherp bij Het Laatste Nieuws.

"Als ze play-off 2 dan toch bereiken, staan ze nog niet veel dichter bij een Europees ticket", ging Degryse verder. "Ze wonnen dit seizoen nog geen enkele keer van een club uit de top 7. Anderlecht staat gewoon op zijn plaats. Ok, er is na Nieuwjaar wel progressie geboekt, maar dat zijn vijgen na Pasen."

"Play-off 2, komaan zeg. Met wellicht ook nog Club Brugge en Standard krijg je nog mooie affiches, maar daar doe je het toch niet voor. Je gaat voor resultaten. Dus ze zullen het via de Conference League moeten doen en AZ uitschakelen. Een halve finale is wel een mooie troostprijs", besloot Degryse.