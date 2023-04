Club Brugge kan de bank alvast bellen: 'Dit is de afkoopsom in het contract van Deila bij Standard'

Club Brugge heeft verregaande interesse in Ronny Deila als nieuwe coach voor volgend seizoen. Het spreekt voor zich dat Standard langs de kassa zal passeren als blauw-zwart door zou duwen. Al heeft hij een opstapclausule in zijn contract staan.

Ronny Deila heeft nog een contract tot medio 2025 in de Vurige Stede. Maar minstens even belangrijk: er staat een opstapclausule in die overeenkomst. Dat weet Het Laatste Nieuws.

De Noorse coach van Standard kan op het einde van dit seizoen opgepikt worden voor twee miljoen euro. In 2024 slinkt die afkoopsom naar één miljoen euro.

Standard wil niét inbinden

Het spreekt voor zich dat de Rouches niet van plan zijn om in te binden. Club Brugge zal dus twee miljoen euro moeten ophoesten om Deila naar West-Vlaanderen te halen.