Goots twijfelt niet voor play-off 1: "Er is maar één verrassing meer mogelijk"

Royal Antwerp FC won zondag van KV Kortrijk met het kleinste verschil. Reden tot paniek is er volgens analist Patrick Goots helemaal niet.

Genk, Union en Antwerp wisten afgelopen weekend alle drie hun wedstrijd tot een goed einde te brengen, al had The Great Old het niet gemakkelijk tegen KV Kortrijk. Toch is er geen reden tot paniek richting de play-offs.

“Wenkende kansen om de match sneller te beslissen, waren er nochtans genoeg. Mogelijkheden die je in de bekerfinale en zéker in de Champions' Play-offs niet mag laten liggen”, oordeelt Patrick Goots in Gazet van Antwerpen.

Hij zag dat voorin al een tijdje de finesse om af te werken ontbreekt, maar nu is Vincent Janssen wel terug. Hij is alleen nog wat op zoek naar het juiste ritme. “Een maand geleden had hij er in deze match vier binnen gelegd”, klinkt het nog.

De enige verrassing die volgens Goots nog kan gebeuren is heel erg duidelijk. “Als er volgend weekend een verrassing uit de bus valt, dan zal dat volgens mij in Charleroi-Genk gebeuren. Altijd lastig daar, met het publiek erachter. De top vier, mét AA Gent, ligt volgens mij vast.”