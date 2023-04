Zes cleansheets van Anderlecht door Genk weggeblazen: "Wereld kon er anders uitgezien hebben"

RSC Anderlecht had zes cleansheets op rij geboekt, maar tegen competitieleider KRC Genk kregen de troepen van Brian Riemer vijf doelpunten om de oren.

Anderlecht voetbalde vrank en vrij tegen KRC Genk. Een lust voor het oog, maar een overwinning leverde het alvast niet op. In het eerste kwartier na de pauze kregen de troepen van trainer Brian Riemer het genadeschot toegediend.

Dat Anderlecht in de voorbije wedstrijden zes keer een cleansheet pakte moet ook met de nodige nuance bekeken worden, zo oordeelt Peter Vandenbempt. “Een heel straffe Bart Verbruggen speelde daarin een hoofdrol, een aantal keer het doelkader en ook een pak straffe missers van de tegenstand, zoals op Villarreal en in de slotfase tegen Eupen of Westerlo. Anders zag de wereld er vandaag al helemaal anders uit voor Anderlecht”, klinkt het bij Sporza.

Paarswit staat voor een cruciale week, waarin eigenlijk de partij tegen AZ een absolute must geworden is. “Dat is toch een nachtmerrie na de Europese euforie. En zo balanceert Anderlecht in deze cruciale week op een zeer dunne koord. Enerzijds kan de competitie dit weekend al gedaan zijn, anderzijds kan Anderlecht binnen enkele dagen staan blinken met de eerste Europese halve finale in 33 jaar én in extremis nog een ticket voor de play-offs.”