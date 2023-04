Dit voordeel heeft Bayern München om Nigeriaanse superster te overtuigen

Bayern München heeft na het vertrek van Robert Lewandowski nood aan vers bloed in de aanval. Ze hebben alvast één enorme troef in handen om één van de beste spitsen in de wereld te overtuigen.

Bayern München heeft zijn aandacht gericht op het versterken van de aanvalslinie, waarbij Tottenham Hotspur-aanvoerder Harry Kane lijkt te zijn afgevallen als mogelijke optie. Naast Randal Kolo Muani van Eintracht Frankfurt wordt ook Victor Osimhen van Napoli gezien als een belangrijke kandidaat. De Nigeriaanse aanvaller heeft interesse getoond in een mogelijke overstap naar de Premier League, maar de Bundesliga is ook een aantrekkelijke optie voor hem. Dit heeft mede te maken met persoonlijke omstandigheden, aangezien zijn partner Stephanie in Wolfsburg is geboren en opgegroeid, en graag dichter bij haar familie in Duitsland wil wonen. Hiermee heeft Bayern een troef in handen om Osimhen voor zich te winnen. Echter, de Duitse grootmacht zal nog wel tot een akkoord moeten komen met Napoli over de transfersom. De Italiaanse club vraagt minimaal 100 miljoen euro voor de getalenteerde aanvaller.





