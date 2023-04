Mechelen, Antwerp of elders? Birger Verstraete schat zijn toekomst in

Tegen KAA Gent moest hij opeens opnieuw opdraven. Maar de vraag is en blijft: wat met zijn toekomst?

KV Mechelen huurt Birger Verstraete dit seizoen van Royal Antwerp FC, deze zomer keert hij in principe terug naar de Bosuil.

Verstraete deed al heel veel ervaring op. De verdedigende middenvelder is 29, maar speelde ook al bij onder meer Club Brugge, Gent, Kortrijk en Köln.

© photonews

Rest de vraag: wat deze zomer? "De communicatie met Antwerp is altijd goed en eerlijk geweest en vice versa", aldus Verstraete zelf.

"Ik ga nu terug in verlofmodus en daarna zien we wel weer verder. De voorbereiding ga ik in principe bij Antwerp vervolledigen."

Transfer?

"Een transfer? Ik lig nog tot juni 2024 onder contract, dus misschien is mij verkopen de beste oplossing voor de club."

"Op een middenveld met Vermeeren en Keita moet ik mij geen illusies maken. Een verlengd verblijf in Mechelen? Ik denk niet dat dat haalbaar en mogelijks is."