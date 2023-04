Jelle Vossen heeft heldere ambitie als het over zijn voetbaltoekomst gaat

Dit weekend is het alles of niets voor Zulte Waregem. Tegen Cercle Brugge moet gewonnen worden om het mirakel te vervolledigen.

Zulte Waregem heeft geen enkele keuze en moet winnen van Cercle Brugge. KAS Eupen mag dan bovendien niet hetzelfde doen tegen Club Brugge.

Jelle Vossen gelooft er nog volop in: "De goesting en de wil is heel groot. Het mag al zondag zijn, ik kijk uit naar een fantastische wedstrijd", klinkt het bij Eleven Sports.

© photonews

"Als we dit tot een goed einde kunnen brengen, dan zou dat een half mirakel zijn. Mijn buikgevoel zegt dat het goed komt en dat mirakel zal stevig gevierd worden denk ik."

Ondertussen heeft Vossen zelf een aflopend contract bij Essevee, dus de vraag is nog maar waar zijn toekomst ligt.

Toekomst?

Bij een redding zou die zomaar in Waregem kunnen liggen, maar anders? "Mijn ambitie is om nog in 1A aan de slag te gaan."

"Het is koffiedik kijken wat er volgend seizoen gaat gebeuren. Ik wil er nu niet over nadenken en zelfs niet over praten. Eerst de redding en dan zien we wel verder. De redding is de eerste verantwoordelijkheid."