Riemer en Dreyer hebben wel iets te zeggen over Nederlandse journalisten/analisten (en er ontbreekt één belangrijke pion)

Er was best wel wat te doen over de artikels die er in de Nederlandse pers verschenen na Anderlecht-AZ van vorige week. Anderlecht werd daarin helemaal afgebrand en die artikels waren ook in de kleedkamer van paars-wit doorgelekt.

Brian Riemer had er ook van gehoord. Natuurlijk, want de Deen is quasi 24 op 24 bezig met voetbal en laat alles over Anderlecht vertalen. "Ik vind het wel interessant dat ze zoveel ruimte hadden in hun kranten voor onze prestatie", begon hij.

Zijn gezicht sprak boekdelen. "Ik neem het als een groot compliment. Wat ze van ons vinden, laat ik aan hen. Ik was heel tevreden met onze prestatie. Of ik dat als motivatie ga gebruiken? Wees gerust, de spelers horen dat ook hoor. Wel vreemd dat je zoveel energie steekt om iets te vertellen over andere teams dan dat van jezelf."

Ook Anders Dreyer wist er duidelijk al van. "Tof om te zien dat ze zoveel schrijven over ons als ze verloren hebben. Wij analyseren onze matchen zelf wel hoor. En we weten wat we morgen moeten doen. We spelen elke wedstrijd als een finale."

Geen Raman

Benito Raman is dan weer thuisgebleven. De aanvaller viel dinsdag op training uit met lichte last en wordt uit voorzorg aan de kant gelaten. Daardoor zitten enkel Mario Stroeykens en Lucas Stassin als spitsen op de bank.