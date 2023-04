Standard, Club Brugge of elders? 'Deila heeft zijn keuze gemaakt'

Ronny Deila heeft zijn keuze gemaakt. De coach van Standard kan de nieuwe oefenmeester van Club Brugge worden, maar dat lijkt dan toch niet te gebeuren. Al heeft 777 Partners het laatste woord.

Volgens de Franstalige media zit Ronny Deila eerstdaags samen met 777 Partners. De Noorse coach wil graag het project bij Standard voortzetten, maar heeft wel één belangrijke voorwaarde: het transferbudget.

Deila wil garanties op financiële slagkracht om de kern van de Rouches komende zomer te versterken. Enkel in dat geval acht de Noor het mogelijk dat Standard ook in de top drie van het klassement een woordje kan meepraten.

Bal niét in blauw-zwart kamp

Enkel als dat niét het geval is heeft Club Brugge nog een kans om hem naar West-Vlaanderen te halen. De regerende landskampioen kan dan wel de aankoopoptie van twee miljoen euro lichten, maar in dat geval beslist Deila zelf over zijn toekomst.