Zeker geen optie meer voor middenveld in bekerfinale: Steven Defour ziet speler alsnog transfer maken

KV Mechelen is in volle voorbereiding op de bekerfinale. Op het middenveld wordt het zonder Birger Verstraete puzzelen, maar één extra optie is nu alvast definitief weg.

Steven Defour gaf de voorbije maanden Dries Wouters en Iebe Swers een nieuwe kans in de A-kern van KV Mechelen. Jorge Hernandez moest wél bij de beloften blijven trainen, al zou hij in principe met zijn profiel een vervanger voor Verstraete kunnen geweest zijn. © photonews Die mag niet spelen in de bekerfinale tegen Antwerp en werd de voorbije maand een aantal wedstrijden aan de kant gehouden. Hernandez kon zich nooit doorzetten bij Malinwa sinds hij afgelopen zomer overkwam van Tsjornomorets uit Oekraïne.

119 speelminuten, Jupiler Pro League en Beker van België opgeteld. Aan meer is de Mexicaanse middenvelder nooit gekomen bij De Kakkers.

Nu heeft hij een transfer weten af te ronden richting de Amerikaanse competitie, waar de transfermarkt nog open is. Hij gaat er aan de slag bij San Antonio.